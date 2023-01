KKN - Napoli su Brekalo, ma serve un'uscita per le liste: si riapre Zerbin al Bologna?

Per poter tesserare l'ex Torino, specifica l'emittente ufficiale del club azzurro, c'è però bisogno di un addio per la questione liste

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano conferme anche da Radio Kiss Kiss Napoli circa l'interesse per Josip Brekalo. Per poter tesserare l'ex Torino, specifica l'emittente ufficiale del club azzurro, c'è però bisogno di un'uscita per la questione liste. Il prescelto potrebbe essere Alessio Zerbin, su cui da tempo ci sono gli occhi di alcuni club di Serie A, con il Bologna in pole position.