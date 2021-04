KKN - Paura Covid per Zielinski: prima positivo poi negativo al tampone rapido

Nelle ultime ore sta girando con insistenza la voce che Piotr Zielinski, al ritorno dai suoi impegni con la nazionale polacca, sia di nuovo positivo al Covid-19. A dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione del centrocampista azzurro, è stato il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, che sul suo profilo Twitter scrive: “Un tampone rapido aeroportuale positivo mette in allarme il Napoli per Zielinski. Tampone rapido ripetuto poi dal club con esito negativo. Solo domani con il molecolare si fugheranno tutti i dubbi”.

