Kvara is magic: le 5 migliori super-giocate tra Serie A e Champions League

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio uno dei migliori colpi di scouting degli ultimi anni.

Gol e assist all’esordio in Serie A con il Verona, ma la gara che forse lo rende già idolo dei tifosi azzurri è quella successiva col Monza. Battesimo di fuoco al debutto al Maradona: due gol, uno più bello dell’altro. Il primo con un destro a giro preciso che scheggia il palo prima di depositarsi in rete, il secondo è quello del 3-0 con una sterzata fantastica che manda al bar i difensori del Monza e sinistro preciso all’angolino.

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio uno dei migliori colpi di scouting degli ultimi anni. Arrivato in Italia per soli 10 milioni dalla Dinamo Batumi e chiamato a raccogliere la pesante eredità dell’ex capitano e simbolo partenopeo Lorenzo Insigne, il georgiano ha avuto sin da subito un impatto devastante sul mondo Napoli. Gol, dribbling, giocate, sterzate, tunnel, passaggi filtranti e tanto altro, Kvara ha già mostrato un repertorio straordinario. Abbiamo così deciso di scegliere le migliori 5 giocate (reti, assist o dribbling) di questi primi mesi del georgiano in maglia Napoli tra Serie A e Champions League.

Non solo l’Italia, anche l’Europa strabiliata dalle giocate di Kvara

Altro debutto, stavolta in Europa. Kvaratskhelia si presenta in Champions League come meglio n on poteva, senza sentire per un attimo la pressione della competizione e dell’avversario: il Liverpool di Klopp. Numeri di alta scuola ad alto tasso tecnico e di resa, pesca Zielinski sul rigore ed è assoluto protagonista in occasione del 3-0. Punta Alexander-Arnold e va via, resiste poi fisicamente al duello fisico con Gomez e mette al centro un gioiello che l’argentino deve solo accompagnare nella porta sguarnita.

Show nello show: protagonista nell’1-6 del Napoli ad Amsterdam contro l’Ajax

Dopo i quattro gol al Liverpool e i tre ai Rangers, il Napoli ne segna sei in Olanda. Prestazione sontuosa degli azzurri con Kvara sempre protagonista. Partita da veterano, di personalità e qualità sublimata dal gol dell’1-5: uno-due con Raspadori al vertice dell’area di rigore, palla di ritorno perfetta e destro sul secondo palo che non dà scampo al portiere.

L’unico modo per fermarlo è abbatterlo, ne sanno qualcosa i giocatori dei Rangers

Trasferta ostica, specialmente dopo il poker al Liverpool al debutto in Champions, contro i finalisti della scorsa Europa League e in uno stadio caldissimo. Eppure anche in quello scenario il marchio di Kvaratskhelia c’è sempre. Il georgiano si è reso protagonista di una giocata spettacolare nella ripresa. Uscita dal basso fatta alla perfezione con Kvara che si abbassa e riceve un passaggio di Kim sulla linea di centrocampo: tunnel col tacco ai danni di Tavernier, accelerazione straordinaria, altri due dribbling e poi - al ridosso dell’area - viene abbattuto.