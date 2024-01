L'Equipe - Nome nuovo per la difesa, Napoli su Solet del Salisburgo: i dettagli

Nome nuovo per la difesa del Napoli, un altro centrale è stato accostato al club azzurro.

Nome nuovo per la difesa del Napoli, un altro centrale è stato accostato al club azzurro. L'Equipe riferisce il corteggiamento del Napoli a Oumar Solet, difensore classe 2000 del Red Bull Salisburgo. Il nazionale francese Under 20 potrebbe lasciare il club austriaco quest'inverno dopo essere arrivato dal Lione nel 2020 per 4,5 milioni di euro. Il difensore centrale è valutato dal Salisburgo 20mln e non sarebbe indifferente all'interesse del club di De Laurentiis.