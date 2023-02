Libero - Fuga Napoli è un alibi per le rivali: sono tutte inadeguate

Questo il commento del quotidiano Libero alla fuga scudetto del Napoli e alle difficoltà di tutte le possibili inseguitrici degli azzurri.

"È una specie di ammissione di colpa. Nessuna ha mai provato a raggiungere la capolista. Nessuna. Mai. Da mesi gli allenatori ripetono che a quei ritmi il Napoli è irraggiungibile e che in caso di scudetto sarà da applaudire e basta. Puro maniavantismo. Fanno i furbi, cercano di cambiare il punto di vista sul loro operato: se chi vince non si può raggiungere, un posizionamento in Champions significa obiettivo centrato. Non è proprio così”.