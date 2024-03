Mediaset - Italiano è vicino al Napoli: è il prescelto di ADL se Calzona non fa miracoli

E' il candidato numero uno nel caso in cui Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli.

Vincenzo Italiano è molto vicino al Napoli: così scrive nella sua homepage il portale di Sportmediaset, che racconta della volontà di De Laurentiis di affidare la panchina all'attuale tecnico della Fiorentina: "Vincenzo Italiano, invece, è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis. Di lui piace il sistema di gioco, il famoso 4-3-3 che è diventato il punto di riferimento del presidente, e il calcio offensivo fatto praticare alle sue squadre.

E' il candidato numero uno nel caso in cui Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli. Praticamente sicuro, invece, il futuro delle panchine di Lazio e Roma. Lotito ha appena scelto Tudor per chiudere questa stagione e per iniziare a programmare la prossima, mentre i Friedkin hanno già nel cuore De Rossi per quanto ha fatto vedere finora sul piano del gioco e dei risultati".