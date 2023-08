"I morti sono resuscitati", Garcia non si trattiene e risponde ai critici

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa intervenuto a Sky dopo l'amichevole con l'Apollon

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa intervenuto a Sky dopo l'amichevole con l'Apollon: "Abbiamo fatto un bel lavoro, forte, è normale che qualcuno mancava per 2-3 giorni, ma direi che siamo stati mirati con gli infortuni ma sembra che tutti i morti siano resuscitati, tranne Anguissa erano tutti disponibili". Chiaro il riferimento alle critiche ricevute per i tanti stop in ritiro.