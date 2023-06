I possibili eredi se parte Osimhen: un canadese in cima alla lista

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sugli eventuali movimenti in attacco del Napoli

Il primo della lista rimane il canadese del Lilla, Jonathan David. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sugli eventuali movimenti in attacco del Napoli in caso di addio di Victor Osimhen.

"Classe 2000, ben dotato tecnicamente, il nordamericano ha sostituito proprio Osimhen tre anni fa nel club francese, facendo molto bene nelle ultime tre stagioni: 24 centri nell’ultima Ligue 1. Poi c’è il danese classe 2003 dell’Atalanta, Rasmus Hojlund: 9 gol al suo primo campionato di Serie A, lo hanno reso un profilo seguito anche in Premier dal Manchester United. Altro centravanti nel mirino è il portoghese dell’Udinese, classe 1998, Beto: in bianconero ha segnato 10 reti in campionato.