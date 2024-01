I prossimi due acquisti del Napoli fanno i complimenti a Ngonge sui social?

Molti tifosi azzurri sui social hanno invitato entrambi a trasferirsi in azzurro. Non c'è da meravigliarsi per i cuori apparsi su Instagram

Orel Mangala e Arthur Theate hanno fatto i complimenti a Ngonge per il suo trasferimento al Napoli. Molti tifosi azzurri sui social hanno invitato entrambi a trasferirsi in azzurro. Non c'è da meravigliarsi per i cuori apparsi su Instagram: i tre sono legatissimi, sono belgi, si conoscono bene.

Piuttosto sembra chiara la strategia del Napoli: puntare su un triplo colpo belga per rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno. Magari sulla scorta dell'ottimo rendimento avuto da Mertens nei suoi otto anni azzurri. D'altronde proprio Ngonge è stato il primo belga a vestire l'azzurro dopo l'addio di Mertens due anni fa.

In totale il Napoli nella sua storia ha avuto solo tre belgi: Crasson dal 1996 al 1998, Renard pochi mesi nel 2005 e poi ovviamente Mertens dal 2013 al 2022. Tre in tutta la propria storia e...tre in una sola sessione di mercato? Il Napoli ci prova.