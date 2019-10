I quotidiani esaltano Fabian: "Semplicemente spaziale! Di classe e talento, calciatore universale"

Il migliore del Napoli contro l'Atalanta? Senza dubbio Fabian Ruiz. Voti altissimi sui quotidiani per lo spagnolo, autore dell'assist per il gol di Milik.

Voto 7.5 su La Gazzetta dello Sport che scrive: "Di classe. Si prende il Napoli e lo eleva nella qualità del gioco. Si preoccupa di assicurare il talento alla manovra".

Voto 7.5 anche sul Corriere dello Sport: "Semplicemente spaziale. L'assist è da principe assoluto ma è il resto che acceca, da standing ovation. Calciatore universale".

Voto 6.5 per Il Mattino: "Fondamentale nelle transizioni del Napoli. Guadagna tanti metri con la sua falcata, lavorando più da interno che da play, anche se è stato uno scarico per quasi tutte le manovre azzurre. Ha la fiducia di tutti e lui ripaga con l'assist per Milik e con un robusto contributo in interdizione".