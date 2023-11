Radio Marte - Flop prevendita per Salerno: disponibile ancora l'80% dei biglietti del settore ospiti

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, c'è ancora ampia disponibilità, circa l'80% dei 2000 tagliandi in vendita

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Dopo la decisione della Prefettura di Salerno di "aprire" il settore ospiti (destinato solo ai tifosi del Napoli residenti fuori regione) anche ai residenti di Salerno e provincia, procede la vendita dei biglietti per il derby di sabato, in programma alle ore 15. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, c'è ancora ampia disponibilità, circa l'80% dei 2000 tagliandi in vendita, dei ticket del settore Nord dell'Arechi, quello normalmente destinato alla tifoseria ospite. Sarà possibile acquistare i tagliandi solo se in possesso della fidelity card del Napoli e sino a venerdì alle ore 19 (al costo di 45 euro+prevendita).

Dopo il divieto di vendita a tutti i residenti nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, i tifosi del Napoli presenti saranno solo quelli fuori dalla Campania e, appunto, quelli della provincia di Salerno. Lo riporta la redazione di Radio Marte.