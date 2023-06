Rai - Baniya, smentite secche del Napoli. Otavio fuori portata, ad oggi nessuna offerta per Baldanzi

“Addio a Kim, ormai è un calciatore del Bayern Monaco".

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Addio a Kim, ormai è un calciatore del Bayern Monaco. Nei prossimi giorni visite mediche, 7mln più bonus al coreano che andrà ai bavaresi attraverso il pagamento della clausola da 60mln. Come sostituto Schuurs del Torino piace al Napoli, meno gli altri nomi circolati in questi giorni. Smentite secche per Baniya, difensore turco.

Si è parlato molto di Baldanzi in ottica Napoli, ad oggi il Napoli non ha formulato nessuna offerta né manifestato concretamente un interesse mentre Milan e Roma hanno già chiamato il procuratore.

E’ arrivato in Italia Oliveira, l’agente di Otavio, che in molti hanno associato al Napoli. In quel ruolo il Napoli ha già Zielinski, che spera di rinnovare. Il portoghese ha una clausola rescissoria, valida fino al 15 luglio, da 40 milioni, cifra che al momento il Napoli non può permettersi".