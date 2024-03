Rai - Conte attratto anche senza Champions, contatti con ADL mai interrotti: pronto un maxi-ingaggio

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli sul nuovo allenatore, soffermandosi su Antonio Conte

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore della prossima stagione, soffermandosi su Antonio Conte: "La dirigenza della Juventus, comunque vada con Allegri, non sembra attratta dal ritorno di Conte. In Italia, il club più vicino a lui resta il Napoli. Il dialogo con De Laurentiis non si è mai del tutto interrotto, anche dopo il no dello scorso inverno.

Il top coach salentino intende ripartire con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza e questo Napoli non gli dava abbastanza certezze. Il patron campano ha metabolizzato consigli e richieste dell'ex commissario tecnico azzurro: carta bianca assoluta su scelte tecniche e di spogliatoio, figlie di un rapporto diretto tra i due. Anche senza Champions, gli utili in bilancio registrati da De Laurentiis negli ultimi anni gli consentono di programmare un mercato da protagonista.

A Conte verrebbe offerto una maxi-ingaggio, la sua risposta definitiva arriverà solo a maggio ma sembra davvero attratto dall'ennesima scommessa. Bayern Monaco e Manchester United un pensierino l'hanno fatto, ma stanno vagliando anche altre candidature. Non arrivano spifferi da Roma e Milan, e non sembra plausibile l'ipotesi saudita".