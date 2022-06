Rai - Deulofeu, 7mln separano Napoli e Udinese. Forbice anche per Ostigard

"In attesa che Bernardeschi faccia sapere la sua, il Napoli di sicuro non è disposto ad aumentare l'offerta fatta al nazionale italiano".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate' dei possibili nuovi arrivi al Napoli: “C’è una forbice per Ostigard, il Napoli offre 4mln al Brighton che ne chiede 6. 7 milioni tra Udinese e Napoli per Deulofeu. In attesa che Bernardeschi faccia sapere la sua, il Napoli di sicuro non è disposto ad aumentare l'offerta fatta al nazionale italiano.

Soler del Valencia? E' un giocatore nel mirino del Napoli, ma al momento non è caldo perché dovrebbero partire altri giocatori a centrocampo".