Rai - Dzeko-Juve, la Roma vuole girare i soldi al Napoli per Milik con bonus o contropartita: i dettagli

La Juventus è alla ricerca di un attaccante da prendere rapidamente, come chiesto da Andrea Pirlo. Secondo Rai Sport, l'allenatore bianconero preferirebbe Edin Dzeko a Luis Suarez, per cui la Vecchia Signora sarebbe pronta ad offrire 10 milioni per strapparlo alla Roma. A quel punto i giallorossi potrebbero girare questa parte cash al Napoli per Arkadiusz Milik, per il quale Aurelio De Laurentiis chiede 20 milioni più 5 di bonus.

CONTROPARTITA O BONUS - Per questo la società capitolina potrebbe inserire un giovane come contropartita o alcuni bonus. Ma, se per la Juventus dovesse sfumare Dzeko, potrebbe ripresentarsi dal Napoli per Milik. L'intreccio non è ancora sciolto. A riportarlo è l'esperto di mercato dell'emittente statale Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.