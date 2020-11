Rai - Emerson-Napoli, 15 giorni fa l'ultimo summit: operazione complicata per costi, i dettagli

Il Napoli potrebbe essere interessato ad acquistare un terzino sinistro nel corso della prossima finestra di mercato e il nome di Emerson Palmieri è quello in cima alla lista. Prima di provare a prenderlo, però, il club azzurro dovrebbe liberare un posto sulle fasce, cedendo uno tra Ghoulam e Malcuit. Un paio di settimane fa c'è stato un colloquio tra Cristiano Giuntoli e l'intermediario in Italia per l'esterno italo-brasiliano, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti.

DETTAGLI - Il Chelsea valuta il giocatore 25 milioni di euro e pretende un prestito con obbligo di riscatto. Al momento il Napoli, invece, potrebbe offrire soltanto un prestito secco, in stile Bakayoko. Un'altra problematica è rappresentata dall'ingaggio che chiede l'ex Roma: 4 milioni di euro, una cifra a cui il Napoli non arriverebbe. Sulle tracce di Emerson ci sono anche Juventus e Inter, piste preferite al ragazzo rispetto al Napoli. A riferirlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.