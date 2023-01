Rai - Fatta per Gollini al Napoli: fissato il giorno delle visite mediche a Villa Stuart

Il Napoli ha definito il giorno in cui farà effettuare le visite mediche a Pierluigi Gollini.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Il Napoli ha definito il giorno in cui farà effettuare le visite mediche a Pierluigi Gollini. Il giocatore ex Tottenham, che diventerà il nuovo vice-Meret, è atteso martedì presso la clinica Villa Stuart di Roma. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, nel corso della trasmissione “A tutto calcio” in onda su Rai 2.