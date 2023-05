Rai - Giuntoli andrà alla Juve! Spalletti, discreto ottimismo sulla permanenza: le ultime

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli: “La situazione legata a Spalletti è meno legata di quella di Giuntoli e Osimhen. Il Napoli ha esercitato con una PEC l’opzione per il rinnovo di contratto, Spalletti non è contento di questa opzione per due motivi: chiude un progetto pluriennale e quindi un contratto che sia superiore ad un anno e poi c’è anche un discorso della vil pecunia. Pioli guadagna 4,5 milioni Inzaghi viaggia su quelle cifre, per non parlare poi degli stipendi di Allegri e Mourinho. Io credo che quando si rivedranno De Laurentiis e Spalletti troveranno una sintesi tra ciò che chiede l’allenatore e ciò che auspica il presidente”.

Giuntoli? Siamo ai titoli coda, accetterà il corteggiamento della Juve. Giuntoli si è visto pochi giorni fa a Milano con Scanavino, amministratore delegato bianconero, e lo dirà a De Laurentiis che comunque qualcosa già ha saputo. Il presidente permetterà a Cristiano di andare alla Juventus e il Napoli sta lavorando al suo erede ed in pole position c’è Pietro Accardi dell’Empoli”.