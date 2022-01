Rai - Insigne-Toronto, ci siamo: domani presidente Manning in Italia per la firma sul contratto

Lorenzo Insigne al Toronto, ormai ci siamo. L'accordo tra le parti c'è, manca soltanto il nero su bianco. E domani sera, proprio per questo motivo, sbarcherà a Roma il presidente del club canadese Bill Manning. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport. Il vertice con l'entourage del numero 24 andrà in scena presto e in quel momento arriverà anche la firma sul contratto. Da giugno Insigne non sarà più il capitano del Napoli.