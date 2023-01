Rai - Leeds in pole per Ounahi! Superata la proposta fatta dal Napoli: cifre e dettagli

Nel corso del TG Sport di Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli:

Nel corso del TG Sport di Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli: “Il Leeds è in pole position per Azzedine Ounahi perchè avrebbe offerto 25 milioni all’Angers e 2.5 al calciatore rispetto al milione e mezzo complessivo che aveva offerto il Napoli. Si respira in questo momento un cauto pessimismo in casa Napoli dopo questo inserimento importante del Leeds”.