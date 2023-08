Rai - Lozano, niente Usa: ADL rifiuta 10mln e l'agente lascia Castel di Sangro

L'affare con i Los Angeles non si farà non solo per i tempi ma anche perché l'agente del messicano ha lasciato Castel di Sangro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono spiragli per Hirving Lozano nella MLS. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ciro Venerato della Rai nel corso del Tg Sport, l'affare con i Los Angeles non si farà non solo per i tempi (domattina chiude il mercato americano) ma anche perché l'agente del messicano ha lasciato Castel di Sangro non essendoci accordo con ADL: gli americani non sono andati oltre i 10mln di euro.