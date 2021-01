Rai - Milik-OM, ecco le cifre ufficiali: ADL strappa una percentuale più alta sulla futura rivendita

Aurelio De Laurentiis è venuto incontro ad Arkadiusz Milik e all'Olympique Marsiglia e l'operazione per il suo passaggio in Francia è quasi completata. Al Napoli andranno 8 milioni più 5 di bonus (facilmente raggiungibili). Uno sconto ottenuto dall'OM, che in cambio ha garantito al Napoli il 25% sull'eventuale futura rivendita dell'attaccante polacco. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui si tratta di cifre da considerare ufficiali.

INGAGGIO BASSO - Alla fine l'ha spuntata il Marsiglia per la necessità di Milik di andare a giocare e non perdere gli europei. L'ex Ajax si è infatti accontentato di uno stipendio più basso di quelli che gli erano stati proposti in estate e anche a gennaio da altri club: 2,7 milioni di euro come parte fissa più una serie di bonus che gli permetterebbero di arrivare a 3,5 milioni.