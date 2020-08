Rai - Milik, ultimatum Roma e la Juve torna alla carica con un'altra contropartita: la situazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato le ultime sulla cessione di Arkadiusz Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fienga ha chiesto sei giorni di tempo a De Laurentiis per capire se Milik arriva o no alla Roma, che arriva ad offrire 4,5 milioni di ingaggio al giocatore. Se Milik continuerà a ribadire le sue titubanze, la Roma cambierà obiettivo o terrà Dzeko".

IPOTESI JUVE - "La stessa Juventus continua a sondare il Napoli per l'attaccante polacco. Anche ieri c'è stato un colloquio con Fabio Paratici, che ha proposto Cristian Romero prima di darlo all'Atalanta. Lo valuta 25 milioni e aggiungerebbe una decina di milioni per Milik, ma la risposta di De Laurentiis è stata secca: "Caro Fabio, non pensarci neanche". Al Napoli piace Romero, ma come conguaglio vorrebbe altri 20 milioni di euro. Il Napoli continua a valutare Milik 40 milioni".

ANCORA SULLA ROMA - "C'è un semaforo rosso nei confronti della Juventus, c'è un semaforo verde invece per la Roma. Il Napoli ha la sua idea economica (Under e 20 milioni), la Roma invece vorrebbe inserire di meno come conguaglio, aggiungendo altri giallorossi. Se ne sta parlando. Manca anche l'accordo con Cengiz Under, che chiede 3 milioni di euro, il Napoli è fermo a 2 milioni più bonus".