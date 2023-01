Rai - Napoli-Juve, nessun divieto di trasferta ma maggiori controlli: i provvedimenti

Dopo gli scontri tra ultras sull'A1 di domenica, oggi è andata in scena al Viminale una riunione con i vertici del calcio.

Dopo gli scontri tra ultras sull'A1 di domenica, oggi è andata in scena al Viminale una riunione con i vertici del calcio. Presenti il ministro per lo Sport, Andrea Abodi , il presidente della Figc, Gabriele Gravina , il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini , oltre al capo della polizia, Lamberto Giannini . Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , ha raccomandato all'organismo la "massima severità" in fase preventiva contro le tifoserie violente.

I provvedimenti per Napoli-Juventus: Per la partita di venerdì al Diego Armando Maradona sono state decise una serie di misure aggiuntive a quelle disposte nella precedente riunione dello scorso 4 gennaio. Servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un'adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio. Una richiesta forte arrivata dai rappresentanti dello sport è quella di promuovere il ricorso all'impiego di tecnologie più avanzate, anche con il riconoscimento facciale attraverso telecamere che scannerizzano gli ingressi agli stadi, in modo da identificare in tempi brevi i responsabili degli scontri. Nelle valutazioni del Viminale, le eventuali responsabilità di violenze potranno essere accertate anche senza l'arresto prima del processo. Per diversi dei tifosi identificati scatterà comunque il Daspo. A riportarlo è RaiNews.it