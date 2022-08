Rai - Navas, il Napoli offre 3mln d'ingaggio e attende il PSG: c'è la carta Fabian

"Meret nel frattempo aspetta. Il Torino sembra aver mollato la presa sull'estremo difensore friulano".

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Il Napoli attende notizie da Jorge Mendes. Non solo agente di Keylor Navas ma anche intermediario del Napoli. Il club azzurro col PSG( per scelta strategica) parla solo di Fabian Ruiz. Il sodalizio azzurro ha ufficialmente definito la strategia economica per il portiere. Offerti a Mendes 3 milioni netti (che sono 4 lordi grazie al decreto crescita) per i prossimi 2 anni. Più una modesta commissione per la mediazione con i transalpini. Ad oggi il PSG non intende versare 10 milioni netti (quasi 20 lordi in Francia) per l'incentivo all'esodo chiesto da Mendes. Il Napoli attende senza fretta. Avendo in mano la carta Fabian Ruiz. Uno sconto di 5 milioni (20 e non 25) potrebbe accelerare le 2 trattative, fino ad oggi strategicamente separate. Nel frattempo i dirigenti azzurri proseguono i contatti con l' entourage di Kepa. Per non farsi cogliere di sorpresa. Meret nel frattempo aspetta. Il Torino sembra aver mollato la presa sull'estremo difensore friulano".