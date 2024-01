Rai - Ngonge, sarà asta. Lindstrom, non è da escludere un prestito: la situazione

Per Ngonge scattata l'asta. Non è esclusa una cessione in prestito per Lindstrom, l'esterno potrebbe rilanciarsi in un altro club

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, parla al Tg Sport del mercato del Napoli: "Per Ngonge scattata l'asta. Non è esclusa una cessione in prestito per Lindstrom. L'esterno potrebbe rilanciarsi in un altro club visto che ha poco spazio".