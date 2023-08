Rai - Osimhen, mega offerta araba in arrivo! ADL resiste e rilancia: la situazione

C’è in atto un braccio di ferro tra il Napoli e Osimhen per il rinnovo del contratto.

C’è in atto un braccio di ferro tra il Napoli e Osimhen per il rinnovo del contratto. Il centravanti non vorrebbe andare in Arabia. L’Al-Hilal ha, però, offerto al nigeriano 35 milioni netti per i prossimi 5 anni. L’ultima parola spetta a De Laurentiis, che non vorrebbe perdere il giocatore neanche per 200 milioni. L’accordo con l’agente di Osimhen, Calenda, potrebbe consistere in un mega ingaggio, anche da 10mln all’anno, con una clausola che preveda la cessione a partire dal prossimo anno a cifre differenti tra Europa e Arabia. De Laurentiis vuole tenere Osimhen, nonostante la mega offerta che potrebbe arrivare nei prossimi giorni dall’Arabia. Sembra che il fondo PIF tra mercoledì e giovedì abbia stanziato un ulteriore budget rispetto alla chiusura di fine settimana.

Possibile sostituto. Nell’ipotesi altamente improbabile di cessione di Osimhen, c’è solo un nome per sostituirlo: David del Lille. Il Napoli conosce già il costo che fa il club francese: 70mln di euro per averne 60. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.