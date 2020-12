Rai - Osimhen out anche col Crotone! Il Napoli va cauto, vuole evitare una ricaduta

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle ultime di casa Napoli: "A Crotone Osimhen non ci sarà, assolutamente! Forse con la Samp, ma sicuramente non ce la farà per la sfida contro il Crotone. Magari Gattuso lo convoca per fare un po' di panchina, ma non sarà convocato ne giovedi e ne domenica. Il Napoli spera di poterlo forse impiegare contro la Samp. Il ragazzo ha ancora problemi, il Napoli ci va cauto anche per evitare una ricaduta".