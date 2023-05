Rai - Ottimo rapporto tra ADL e Gasperini, l’Atalanta è disposta a liberarlo: le ultime

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul successore di Luciano Spalletti

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul successore di Luciano Spalletti: “De Laurentiis ha un rapporto importante con Gasperini e rispetto agli altri candidati è disponibile ad accettare il progetto Napoli e soprattutto l’Atalanta è disposta anche a liberarlo. Il club nerazzurro ha avuto in questi giorni contatti importanti con Ivan Juric, un’indiretta conferma che le voci su Gasperini-Napoli non sono solo voci.

Italiano ha una clausola con la Fiorentina di 3 milioni, su Thiago Motta invece ci sono altre squadre italiane e anche il Paris Saint Germain. Al momento non credo ci siano altri nomi”.