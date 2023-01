Rai - Ounahi-Napoli, c'è il gradimento del calciatore ma manca il sì definitivo

Nel corso del TG Sport di Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi su Azzedine Ounahi.

Nel corso del TG Sport di Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli soffermandosi su Azzedine Ounahi: "Due notizie importanti. La prima ci arriva direttamente in maniera velata dall'agenzia che cura gli interessi del calciatore, c'è sicuramente il gradimento del marocchino verso il Napoli, 1,5 milioni per 5 anni, ma non c'è al momento nessun sì definitivo. Gli agenti ascolteranno anche le offerte Lipsia, Leeds e Leicester.