Rai - Ounahi-Napoli, c'è il gradimento del calciatore ma manca il sì definitivo: i dettagli

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, DOMANI JUVE-NAPOLI AGLI OTTAVI DI FINALE: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13. Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13. LE ALTRE DI A MILAN-TORINO, FORMAZIONI UFFICIALI: BRAHIM-DE KETELAERE INEDITO DUO OFFENSIVO Sono ufficiali le formazioni di Milan-Torino, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono ufficiali le formazioni di Milan-Torino, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.