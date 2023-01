Rai - Ounahi, non c'è nessun accordo definito ma il Napoli non molla: i dettagli

Arrivano secche smentite sulle notizie provenienti dall'Argentina.

Arrivano secche smentite sulle notizie provenienti dall'Argentina. Il Napoli non ha nessun accordo definito con l'Angers per il centrocampista Ounahi. Arrivano conferme sul fondato interesse partenopeo e sui frequenti contatti col suo agente anche nei giorni scorsi. Ma al momento il sodalizio francese non ha accettato la prima offerta azzurra. Il Napoli ha messo sul piatto 15 milioni più una eventuale percentuale su una futura rivendita. Cifra ritenuta ancora troppo esigua dai transalpini .