Rai - Out Le Normand: da questi 5 nomi uscirà l'erede di Kim. Ottimismo per il rinnovo di Zielinski: le cifre

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli.





TuttoNapoli.net

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli.

Sostituto di Kim: “Eliminiamo Le Normand, costa troppo. Al momento il Napoli si sta concentrando su Danso del Lens, che piace molto a Garcia, e Kilman del Wolverhampton. Subito dopo Sutalo delle Dinamo Zagabria, Lacroix del Wolsfburg e Mavropanos dello Stoccarda. Da questi 5 nomi uscirà l’erede di Kim".

Sostituto di Ndombele: “C’è ancora tempo, il Napoli non ha fretta. Si sono offerti Bernardeschi, Soumarè e Lo Celso, ma sono profili che il Napoli tiene distanti".

Rinnovi: “C’è stato un colloquio con l’agente di Zielinski per il rinnovo, da Dimaro mi arrivano sensazioni favorevoli. C’è grande ottimismo, anche perché la Lazio ha mollato il polacco che non ha tanta voglia di andare in Arabia. Un contratto di vicino ai 4 milioni di euro per i prossimi 4 anni, cifra che offriva Lotito, potrebbe far proseguire il tragitto di Zielinski al Napoli. Lozano, invece, credo che andrà via”.