Rai - Perez, ADL spingeva ma alcuni dirigenti contrari: Udinese infuriata

Bloccata la trattiva per Perez: De Laurentiis è poco convinto dell'investimento e comunque non ritiene più congrua la valutazione di 18 milioni

TuttoNapoli.net

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Rai Sport nel corso di Calcio Totale: "Bloccata la trattiva per Perez: De Laurentiis è poco convinto dell'investimento e comunque non ritiene più congrua la valutazione di 18 milioni. Alcuni dirigenti spingono per confermare Ostigard. L'Udinese è infuriata: fino a sabato il patron azzurro trattava per chiudere, ma dopo la gara con la Lazio ha cambiato idea".