Rai - Popovic, è quasi fatta! Napoli ha superato il Bayern: andrà in prestito al Frosinone

Conferme arabe su quanto emerso in Germania. Come rivela il giornalista Rai Ciro Venerato, il Napoli ha superato il Bayern Monaco nella corsa al talento serbo 18enne Matija Popovic.

Napoli vicino alle cifre chieste dagli agenti per le commissioni. Alte secondo i bavaresi. Non appena sarà definito il tutto, il Frosinone potrà tesserare la punta. Il Napoli non ha slot. Ma Popovic è ormai a un passo. Vicinissimo secondo autorevoli fonti arabe.