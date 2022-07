Rai - Sirigu, il Napoli è ancora in corsa: Tatarusanu possibile alternativa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, al tg di Rai Sport ha riferito le ultime in casa Napoli sul tema secondo portiere

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, al tg di Rai Sport ha riferito le ultime in casa Napoli sul tema vice-Meret: “Su Sirigu il Napoli è ancora in corsa nonostante il forte interesse laziale. Tatarusanu possibile alternativa all’ex genoano. Ma fino ad oggi il sodalizio partenopeo ha avuto solo contatti col suo agente Chiodi, non ancora con il Milan che valuta il portiere 4 milioni (ampiamente trattabili)”.