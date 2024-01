Rai - Traorè, tutto pronto ma il Napoli attende risposta di Samardzic: Juve non ha soldi

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A JUVE SU SAMARDZIC? GIUNTOLI NON SI SBILANCIA: “VALUTIAMO EVENTUALI OCCASIONI..." Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per i quarti di finale di Coppa Italia.