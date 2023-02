Rai - Vlahovic rimpiazzo di Osimhen? Smentita la voce. Il nigeriano piace anche al PSG

"Il nigeriano non piace solo a Chelsea e Manchester United, ma anche al PSG".

Vlahovic come rimpiazzo dopo un’ipotetica partenza di Osimhen? Sull’argomento è il futuro dell’attaccante azzurro è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’: “Smentite le voci sul Napoli che non rimpiazzerà Osimhen con l’attaccante della Juve. Il nigeriano non piace solo a Chelsea e Manchester United, ma anche al PSG perché sia Galtier che Campos l’hanno già avuto al Lille”.