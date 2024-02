Relevo - Sinatti sì, Hamsik no e non solo: tutti i dettagli sull'imminente arrivo di Calzona

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato tutte le ultime sull'imminente arrivo di Francesco Calzona al posto di Walter Mazzarri

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato tutte le ultime sull'imminente arrivo di Francesco Calzona al posto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra: "Calzona sta arrivando a Napoli, è in arrivo per poi incontrare la dirigenza che attualmente è a Castel Volturno. Le parti hanno l'accordo su tutto dal punto di vista verbale, nella notte si sono accordati sia per quanto riguarda il contratto fino a fine stagione che per quanto riguarda lo staff.

Calzona è la scelta di De Laurentiis, manterrà il doppio incarico. Il presidente ha voluto cambiare subito per dare una scossa subito, prima del Barcellona. O il Napoli avrebbe accettato il doppio incarico e l'operazione non si sarebbe conclusa. C'era un po' di reticenza inizialmente, sia da lato slovacco che da lato Napoli, poi però c'è stato l'ok.

Staff? Hamsik non ci sarà, mentre Sinatti sì. E' stata una condizione imprescindibile per Calzona, che crede che sia la chiave per far cambiare ritmo al Napoli. Mi confermano la presenza di Sinatti come tassello imprescindibile, voluto da Calzona. Nel pomeriggio le parti si incontreranno per firmare i contratti entro stasera".