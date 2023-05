Repubblica - Addio Spalletti, ADL gli farà due richieste! Le ultime su Giuntoli

Manca solamente l'ufficialità al doppio addio al Napoli di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Manca solamente l'ufficialità al doppio addio al Napoli di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Ne parla l’edizione online di Repubblica che scrive: “È probabile che il presidente chieda al tecnico toscano di restare fermo per un anno o in subordine di non accettare altre offerte per allenare in Italia. Per il direttore sportivo - che sta per essere convocato in sede - si profila invece nella migliore delle ipotesi una onerosa risoluzione economica”.