Repubblica - ADL a Castel Volturno a tempo indeterminato: ultima chance per Garcia

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è da questa mattina a Castel Volturno per assistere da vicino alla doppia seduta di allenamento diretta da Rudi Garcia.

TuttoNapoli.net

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è da questa mattina a Castel Volturno per assistere da vicino alla doppia seduta di allenamento diretta da Rudi Garcia. L’edizione online di Repubblica scrive: “D’ora in poi sarà a tempo indeterminato vicinissimo alla squadra, dopo aver rinunciato alla rivoluzione in panchina per il rifiuto ricevuto da Antonio Conte. In panchina sarà concessa l'ultima chance al tecnico francese, che peraltro è stato commissariato dal suo datore di lavoro e dovrà confrontarsi con lui tutti i giorni, godendo nella sostanza di una fiducia a termine e legata ai risultati”.