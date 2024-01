Repubblica - ADL lavora al nuovo centro sportivo: i rapporti con i Coppola non più solidi

Aurelio De Laurentiis sta lavorando anche per individuare un’area per il nuovo centro sportivo del Napoli

Aurelio De Laurentiis sta lavorando anche per individuare un’area per il nuovo centro sportivo del Napoli: secondo Repubblica i rapporti con la famiglia Coppola, proprietaria del Training Center di Castel Volturno, non sono più solidi come un tempo. Il presidente azzurro è stato giovedì a Castellammare di Stabia e ha incontrato il commissario Cannizzaro per valutare eventuali aree dove costruire. A De Laurentiis piacerebbe il Parco Termale, di proprietà del Comune che presto dovrà indire un bando per il recupero della struttura.