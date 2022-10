Repubblica annuncia: "Confermato ritiro di 14 giorni in Turchia a dicembre, scelta location"

Dove andrà il Napoli in ritiro durante il Mondiale quando il campionato sarà fermo per quasi due mesi? Confermata la Turchia

Dove andrà il Napoli in ritiro durante il Mondiale quando il campionato sarà fermo per quasi due mesi? Confermata la Turchia come meta prescelta. Gli azzurri secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica saranno due settimane a dicembre ad Antalya, 2.619.832 di abitanti, provincia di Adalia, per simulare un ritiro estivo in vista della ripartenza.