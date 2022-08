Repubblica annuncia: "Navas in Italia entro 48 ore per le visite"

"Keylor Navas sta per svincolarsi dal Psg ed è atteso entro 48 ore in Italia per le visite mediche" si legge sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport "Keylor Navas sta per svincolarsi dal Psg ed è atteso entro 48 ore in Italia per le visite mediche" si legge sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica, conferma ulteriore del fatto che il suo arrivo è davvero vicino. Al Napoli arriverebbe a parametro zero, il portiere è pronto a firmare un contratto biennale.