Repubblica - Demme e Lozano rischiano grosso: fuori rosa se non accettano Psv ed Hertha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Lozano sta seriamente pensando di rilanciarsi altrove e ha aperto al trasferimento al Psv Eindhoven". Sull'edizione odierna di Repubblica si fa il punto della situazione sulle possibili uscite del messicano e di Diego Demme: "

Si tratterebbe in realtà di un ritorno nella squadra da cui il Napoli lo ha acquistato per 42 milioni di euro nel 2019. Il feeling del messicano con l'azzurro è stato piuttosto tiepido e le strade si separano. Il Psv ritoccherà la prima offerta presentata al Napoli che chiede almeno 15 milioni dí euro. Gli olandesi ne hanno messi sul piatto 10, ma potrebbero arrivare a 12 più bonus. Se ne sta parlando in queste ore e presto cí sarà l'epilogo della vicenda.

Una precisazione: Lindstrom è stato acquistato a prescindere dal futuro di Lozano che, se non dovesse accettare il Psv, rischierebbe di restare fino a gennaio fuori rosa, discorso simile a Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha rifiutato l'Hertha Berlino e potrebbe rimanere in azzurro senza neanche essere convocato"