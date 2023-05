Repubblica - Frattesi apre al Napoli: contatti frequenti con l'agente, ADL studia colpo Raspadori-bis

Nome nuovo, ma che ritorna, per il centrocampo del Napoli: è quello di Davide Frattesi. Contatti frequenti col 23enne talento del Sassuolo

Nome nuovo, ma che ritorna, per il centrocampo del Napoli: è quello di Davide Frattesi. Contatti frequenti con l'entourage del 23enne talento del Sassuolo come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. De Laurentiis ci sta pensando e potrebbe ripetere l'operazione Raspadori. Frattesi piace da tempo alla Roma ma, si legge, sarebbe intrigato dall'idea di giocare nella squadra campione d'Italia.