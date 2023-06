Repubblica - Giuntoli separato in casa: ecco chi sta conducendo il mercato

Senza Cristiano Giuntoli, che non vede l'ora di liberarsi del Napoli per sposare la Juventus, c'è un altro gruppo di lavoro a fare mercato in casa Napoli.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Senza Cristiano Giuntoli, che non vede l'ora di liberarsi del Napoli per sposare la Juventus, c'è un altro gruppo di lavoro a fare mercato in casa Napoli. Di chi si tratta? Lo scrive La Repubblica: "D’ora in poi la priorità sarà il mercato, che ha iniziato a prendere forma sotto traccia e con un “modus operandi” inedito, per la società azzurra. Il ds Cristiano Giuntoli continua infatti a essere separato in casa e c’è un altro pool a condurre la campagna acquisti, con la solita supervisione di Aurelio De Laurentiis e dell’ad Andrea Chiavelli. A comporlo ci sono i responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, affiancati dal neo diplomato dirigente Antonio Sinicropi, compagno nella vita della figlia del presidente, Valentina".