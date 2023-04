Repubblica - Maxi-schermi in città ed un palco centrale: il costo delle richieste di ADL

Questa la richiesta del patron, secondo le notizie raccolte dall’edizione odierna di Repubblica

Due milioni di euro per due eventi legati alla festa scudetto del Napoli: questa la richiesta di Aurelio De Laurentiis a Regione Campania e Comune di Napoli. Questa la richiesta del patron, secondo le notizie raccolte dall’edizione odierna di Repubblica, nell’incontro avuto nella giornata di ieri con le istituzioni in prefettura.

Un milione di euro a testa richiesti ai due enti, così De Laurentiis nel tavolo in cui si sono discusse le modalità di questa feste sempre più vicina. L’idea è quella di allestire diversi maxi schermi in diversi punti della città, mentre il cuore della festa sarà Piazza del Plebiscito dove verrà allestito anche un palco per un concerto.