Repubblica - Mazzarri ha trovato una squadra a pezzi per la scelta di ADL di offrire rinnovi al ribasso

Domani c'è la Supercoppa, vincerla sarebbe quasi un miracolo per Walter Mazzarri, in una stagione nata storta ben prima del suo arrivo, per le scelte di Aurelio De Laurentiis. La ripassa in rassegna La Repubblica: "Per il Napoli il dopo scudetto è stato una via crucis: dalle difficoltà sul mercato estivo e alla gaffe di Garcia,poi esonerato. Al suo posto è arrivato Mazzarri e ha trovato una squadra a pezzi — tra infortunati e scontenti — per la scelta di De Laurentiis di offrire agli eroi del tricolore rinnovi al ribasso, con la sola eccezione fatta per Osimhen.

La strategia ha causato gli addii di Lozano ed Elmas e ha fatto scivolare ai margini Zielinski, mentre Kvaratskhelia sta gestendo meglio il suo mal di pancia. La somma dei problemi ha tuttavia fatto macerie e il gruppo si è perso".