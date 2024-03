Repubblica - Non solo la multa: possibile altra conseguenze per ADL dalla Uefa

Nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che rischia squalifica e multa, l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare

Nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che rischia squalifica e multa, l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare ex articolo 55 dopo l’aggressione al cameraman di Sky per “violazione delle regole basilari di decente condotta”. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica in riferimento alle immagini che in tantissimi hanno visto con l'aggressione al cameraman prima della sfida col Barcellona.